Vietnam: coronavirus, un contagio ad Hanoi

- Le autorità sanitarie del Vietnam hanno confermato nove nuovi casi di coronavirus nelle scorso 24 ore, incluso uno ad Hanoi, dove è in corso il congresso nazionale del Partito comunista. Gli altri casi sono stati segnalati nelle province di Haiphong, Hai Duong, Quang Ninh e Bac Ninh, e portano il bilancio dall'inizio della pandemia a 1.651 contagi e 35 decessi. Ieri, 28 gennaio, il ministero della Salute del Vietnam ha confermato i primi due casi di trasmissione locale del nuovo coronavirus dopo quasi due mesi. I due soggetti contagiati sono un lavoratore dell'Aeroporto internazionale Von Don, incaricato del trasporto dei passeggeri contagiati alle strutture per la quarantena, e un operaio che è entrato in contatto con un soggetto rientrato dal Giappone, e poi risultato positivo alla variante britannica del virus. (Fim)