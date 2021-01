Giappone: i giovani sono i più colpiti dalle ricadute occupazionali della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato occupazionale del Giappone è riuscito a contenere i danni della pandemia, registrando a dicembre un tasso di disoccupazione del 2,9 per cento, invariato rispetto al mese precedente. Il dato, pubblicato oggi dall'ente statistico di quel Paese, segna un incremento dello 0,7 per cento annuo. Takuya Hoshino, economista del Dai-ichi Life Research Institute interpellato dal quotidiano "Nikkei", avverte però che il mercato occupazionale giapponese si trova ancora in una fase di contrazione, che ha colpito e continuerà a interessare soprattutto specifici settori e fasce anagrafiche. La pandemia ha colpito soprattutto i settori alberghiero e della ristorazione, e i lavoratori occasionali e più giovani. Nel corso del 2020 il numero dei posti di lavoro stabili è aumentato dello 0,5 per cento su base annua, mentre l'impiego part-time e i contratti di lavoro cosiddetti atipici hanno registrato una contrazione del 3,9 per cento. A dicembre il tasso di disoccupazione per i giapponesi di età compresa tra 15 e 24 anni era del 5,1 per cento, in rialzo dello 0,3 per cento rispetto a novembre. Si tratta di una percentuale superiore dell'1,9 per cento rispetto allo scorso anno, che fa dei giovani i più colpiti dalle ricadute occupazionali della pandemia in Giappone. "Nikkei" sottolinea che più governo e aziende rafforzano le tutele per i lavoratori a tempo pieno e contratto indeterminato, più diventa complicato per i giovani e i lavoratori part-time rientrare nel mondo del lavoro. Il timore di molti esperti è che la pandemia possa creare una "generazione dell'era glaciale occupazionale" paragonabile a quella causata dallo scoppio della cosiddetta "bubble economy", negli anni Novanta. (segue) (Git)