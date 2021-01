Usa-Iran: Blinken sceglie l'ex collaboratore di Obama Rob Malley per il ruolo di inviato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, si prepara a conferire l'incarico di inviato per l'Iran a Rob Malley, già consigliere per la sicurezza nazionale dell'ex presidente Usa Barack Obama. Lo riferiscono fonti del dipartimento di Stato citate dalla stampa Usa, secondo cui l'annuncio ufficiale della nomina giungerà oggi, 29 gennaio. Secondo le fonti, Malley disporrà di una "squadra dedicata" di "esperti con una diversità di vedute". Le indiscrezioni in merito alla possibile nomina di Malley circolavano già da giorni, ed hanno polarizzato la comunità degli esperti statunitensi di questioni iraniane. Secondo le fonti del dipartimento di Stato citate dalla stampa Usa, Malley ha alle spalle "un record di successi nella negoziazione di limiti al programma nucleare dell'Iran". Il funzionario, che attualmente dirige il think tank International Crisis Group, è ritenuto uno degli architetti dell'accordo sul nucleare dell'Iran del 2015, che l'amministrazione del presidente Donald Trump ha deciso di abbandonare; l'ex funzionario fu coinvolto anche nei preparativi per i colloqui di pace israelo-palestinesi di Camp David, nel 2000. La nomina di Malley sarebbe invisa soprattutto al fronte politico e diplomatico contrario a un ammorbidimento dell'approccio Usa a Tehran; l'ex consigliere di Obama sarebbe accusato anche da questi ultimi di non sostenere appieno Israele. (Nys)