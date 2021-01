© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Anas rende noto che, per il pericolo di valanghe, la strada statale 659 "di Valle Antigorio e Val Formazza" è provvisoriamente chiusa al transito tra il km 24, in località Passo di Premia, e il km 41,700, a Riale, nel comune di Formazza (Vco). Il tratto sarà riaperto al traffico non appena ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l'utenza in transito sulla statale.(Com)