Governo: Orlando (pd), per noi proposta è presidente Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Mattarella abbiamo detto tre cose: abbiamo manifestato la nostra gravissima preoccupazione per il numero dei morti e il rischio di un ritorno del virus di nuova evoluzione, quindi meno dura questa situazione e meno chiacchere si fanno, meglio è. Poi abbiamo detto 'no' a governi con la destra sovranista e infine abbiamo detto al presidente della Repubblica che per noi la proposta è quella del presidente Conte". Così il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.(Rin)