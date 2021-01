Usa: la seguace di Qanon in commissione Istruzione, polemiche al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha criticato aspramente i leader del Partito repubblicano per aver inserito la deputata Marjorie Taylor Greene, nota sostenitrice delle teorie cospirazioniste di Qanon, tra i membri della commissione Istruzione. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, sottolineando che la polemica è scaturita dalle affermazioni di Greene, repubblicana della Georgia, a proposito delle sparatorie avvenute nelle scuole del suo Stato. La deputata, infatti, ne ha pubblicamente messo in dubbio la veridicità. "E 'assolutamente spaventoso”, ha detto Pelosi ai giornalisti in Campidoglio, definendo "oltre il limite" il fatto che i leader repubblicani abbiano inserito Greene in un ruolo legato proprio all’istruzione. Oltre che per i suoi commenti sulle sparatorie nelle scuole, Greene è stata anche criticata per le dichiarazioni minacciose nei confronti dei colleghi democratici. “Il nemico è dentro" la Camera dei rappresentanti, ha chiosato Pelosi, per poi aggiungere: “Abbiamo membri del Congresso che vogliono portare con sé armi e che minacciano atti di violenza contro altri legislatori”. (segue) (Nys)