Difesa: Usa addestrano forze Estonia a risposta contro armi di distruzione di massa (2)

- “La Russia – sottolinea il dipartimento di Stato Usa - ha una storia particolarmente nota nell’utilizzo di armi di distruzione di massa in assassini mirati, compreso l'uso di agenti nervini "Novichok" nel tentato omicidio di Sergei Skripal nel Regno Unito nel 2018 e Aleksej Navalnyj in Russia nel 2020”. A tal proposito, le autorità di Washington chiedono alla Russia “di cessare ogni ulteriore utilizzo di armi chimiche e di dichiararsi pronta a smantellare pienamente il programma relativo a tali armamenti in conformità con gli obblighi assunti obblighi ai sensi della Convenzione sulle armi chimiche”. (Nys)