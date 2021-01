Usa: covid, il vaccino di Novavax ha un'efficacia superiore al 89 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda biotecnologica statunitense Novavax ha annunciato che il suo vaccino contro il Covid-19 è risultato efficace per oltre l'89 per cento contro il virus Sars-Cov2 durante la sperimentazione clinica di fase tre. Lo riporta l’emittente “Cnbc”. Con i risultati ottenuti nella ricerca vaccinale, la società "ha tutto il potenziale per svolgere un ruolo centrale nella risoluzione di questa crisi sanitaria globale", ha affermato in una nota il Ceo di Novavax, Stanley Erck. "Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con i nostri partner, collaboratori e autorità di regolamentazione di tutto il mondo per rendere disponibile il vaccino il più rapidamente possibile", ha aggiunto.(Nys)