Usa-Pakistan: da autorità statunitensi “indignazione” per rilascio assassino giornalista Pearl

- Gli Stati Uniti sono “profondamente preoccupati” per la decisione della Corte suprema del Pakistan di assolvere chi è coinvolto nell'omicidio di Daniel Pearl, giornalista del “Wall Street Journal” decapitato in Pakistan nel 2002. E’ quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa, nella quale il segretario Antony Blinken definisce l’assoluzione di Ahmed Omar Saeed Sheikh, sospettato numero uno del rapimento e dell'uccisione di Pearl, “un affronto per le vittime del terrorismo” ovunque, non solo in Pakistan. “Ci aspettiamo – prosegue la nota - che il governo pakistano riveda rapidamente le sue opzioni legali per garantire che la giustizia venga rispettata”. Anche la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha fatto riferimento al caso Pearl nel suo consueto incontro con i giornalisti, esprimendo “forte indignazione” per la decisione espressa dalla Corte suprema di Islamabad.(Nys)