Davos: presidente Fernandez, ripresa economica Argentina è più veloce del previsto (2)

- Rivolgendo la sua attenzione al panorama globale Fernandez ha rivolto un appello per un "patto di solidarietà globale". "Dobbiamo superare l'opulenta infelicità delle società che scartano i più deboli e idolatrano in modo amorale il profitto sfrenato e disumanizzato ", ha dichiarato il presidente argentino ricordando l'appello di Papa Francesco "a pensare un altro modo di fare economia". Sul fronte della lotta globale contro la pandemia di coronavirus, Fernandez ha quindi chiesto "che il vaccino sia considerato un bene pubblico globale" mentre per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile e il medio ambiente ha affermato che "lo sviluppo sarà verde o non lo sarà". (segue) (Abu)