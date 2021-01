Argentina: governo punta a chiudere negoziati con Fmi e Club di Parigi entro maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha precisato quindi che l'intenzione del governo è quella di passare a un sistema di regolamenti "macroprudenziali" che incoraggia gli investimenti nell'economia reale e scoraggia i flussi di capitale destabilizzanti che sono più legati alle opportunità commerciali. Secondo Guzman, se oggi non ci fossero i controlli sui capitali, la pressione sul cambio ufficiale porterebbe a un più alto tasso di deprezzamento, che avrebbe effetti sull'inflazione e quindi sui salari reali e sull'attività economica. "Non ci piacciono i controlli sui capitali, ma per modificarli ed evitare un male peggiore dobbiamo costruire la resilienza attraverso l'accumulo di riserve estere, e questo è ciò che sta accadendo ora nell'economia", ha detto. Il funzionario del governo di Alberto Fernandez si è detto ottimista sulla ripresa economica dell'Argentina e ha sottolineato che il tasso di inflazione finale nel 2020 è stato inferiore di 18 punti percentuali rispetto al 2019, "un passo nella direzione positiva", ha affermato. (segue) (Abu)