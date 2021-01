Israele: dichiarazioni capo epidemiologo mettono in difficoltà relazioni con Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'osservazione del capo epidemiologo israeliano, Sharon Elroy Price, che in una conferenza virtuale ha sottolineato che l’apertura dei voli diretti tra Israele ed Emirati ha provocato diversi morti per Covid-19 ha generato proteste diplomatiche da parte emiratina. Secondo quanto riporta il sito statunitense “Axios”, la diplomazia emiratina ha interpretato le dichiarazioni come un'accusa che gli Emirati Arabi Uniti fossero responsabili dell'alto tasso di infezione di Israele e hanno chiamato l'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu per esporre le loro rimostranze. I voli diretti sono stati uno dei principali frutti della normalizzazione delle relazioni tra Israele ed Emirati Arabi Uniti e circa 130 mila turisti israeliani ne hanno approfittato volando a Dubai da dicembre. Nei giorni scorsi il capo epidemiologo di Israele, la dottoressa Sharon Elroy-Price, in un briefing su Zoom ai direttori degli ospedali ha osservato che "più israeliani sono morti in due settimane di pace con Dubai che in 70 anni di guerra con Dubai". In realtà la Price stava essenzialmente criticando il governo israeliano, che ha scelto di non fermare i voli anche dopo che molti israeliani sono risultati positivi al ritorno dagli Emirati. Tuttavia le osservazioni della Price sono state pubblicate dall’emittente “Channel 13” e hanno raggiunto il Golfo. Secondo quanto riporta “Axios”, i consiglieri del primo ministro Benjamin Netanyahu si sono scusati per le osservazioni e hanno sottolineato che Israele non ritiene in alcun modo gli Emirati Arabi Uniti responsabili dell'aumento dei casi e dei decessi. Secondo le valutazioni del ministero della Salute dello Stato ebraico, più di 900 israeliani che si sono recati a Dubai sono successivamente risultati positivi, infettando circa 4.000 contatti in Israele. (Res)