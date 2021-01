Usa: arrestato 71enne trovato in possesso di armi da fuoco vicino al Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Washington Dc ha arrestato ieri un 71enne trovato in possesso di armi da fuoco nei pressi del Campidoglio degli Stati Uniti. Lo riferisce il quotidiano "The Hill", precisando che l'uomo risponde al nome di Dennis Westover, originario della Virginia Occidentale. Tra i suoi documenti figuravano elementi con lo slogan "stop the steal" ("fermate il furto"), coniato dall'ex presidente Donald Trump in relazione alle elezioni del 3 novembre scorso. Westover aveva con sé anche una lista di legislatori del Congresso con i relativi contatti. La polizia del Campidoglio ha fatto sapere che l'uomo è stato fermato mentre parcheggiava a pochi metri da parlamento statunitense. E' accusato di possesso non autorizzato di armi e munizioni. (Nys)