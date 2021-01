Brasile: presidente Bolsonaro inaugura ponte sul fiume san Francisco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha partecipato alla cerimonia di apertura al traffico veicolare del ponte sul fiume san Francisco, lungo l'autostrada Br-101, che collega i municipi di Propria, nello Stato di Sergipe, e Porto Real do Colegio, nello Stato di Alagoa. L'infrastruttura è stata consegnata al termine dei lavori di raddoppiamento della carreggiata iniziati nel 2019. Il ponte è lungo 860 metri e il costo dell'opera è stato di 126 milioni di real (20 milioni di euro). "Con i lavori eseguiti sarà possibile trasferire la circolazione delle auto dalla vecchia struttura - che è stata ripensata per funzionare come percorso marginale - al nuovo ponte, a doppia corsia", ha detto il ministro delle Infrastrutture, Tarcisio Gomes de Freitas, precisando che si tratta dell'unica struttura per attraversamento del fiume a disposizione dei conducenti che viaggiano sulla Br-101. (Brb)