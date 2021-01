© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha assicurato che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha "mostrato fermezza" durante il suo colloquio con l'omologo russo Vladimir Putin in riferimento all'arresto del dissidente Aleksej Navalnyj. Biden "non si è contenuto nell'esprimere la sua preoccupazione per il trattamento riserrvato a Navalnyj e a manifestanti", ha spiegato Psaki. (Nys)