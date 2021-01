Auto: General Motors eliminerà veicoli a benzina e diesel entro il 2035

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La General Motors (Gm) terminerà la vendita dei Suv e di tutte le autovetture a benzina e diesel entro il 2035, andando verso una svolta storica per la grande casa automobilistica statunitense verso un futuro segnato da veicoli alimentati con energie alternative. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Gm, Mary Barra, sottolineando che l’azienda eliminerà tutte le emissioni dei veicoli leggeri entro quella data. "Essendo la nostra una delle più grandi case automobilistiche del pianeta, speriamo di dare un esempio di leadership responsabile in un mondo che deve affrontare i cambiamenti climatici", ha commentato Barra in un messaggio su LinkedIn. Un dirigente di Gm, sentito dal quotidiano “Washington Post”, ha affermato che già tra il 2021 e il 2025 la società intende spendere 27 miliardi di dollari in veicoli elettrici, superando la spesa per le auto convenzionali a benzina e diesel. Questa cifra include la riconversione delle fabbriche e gli investimenti nella produzione di batterie in collaborazione con Lg Chem, produttore di batterie sudcoreano. L’iniziativa di eliminazione di alimentazioni a benzina e diesel non interesserà camion medi e pesanti, ma includerà di tutto, dalle auto ai crossover fino ai Suv.(Nys)