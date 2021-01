Usa-Iran: Guterres invita Washington e Teheran a trovare una soluzione su accordo nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha invitato gli Stati Uniti e l'Iran a lavorare insieme per sbloccare l'attuale situazione di stallo sull'accordo nucleare iraniano raggiunto nel 2015, pur indicando di non aspettarsi un risultato rapido. La nuova amministrazione democratica di Joe Biden si è dichiarata pronta a coinvolgere nuovamente gli Stati Uniti nell'accordo, abbandonato nel 2018 da Donald Trump. "C'è molto lavoro da fare" ma "non mi aspetto una soluzione immediata", ha dichiarato Guterres in una conferenza stampa. "Credo che tutti, tutti coloro che hanno sottoscritto il Piano globale d’azione congiunto e le altre parti interessate debbano lavorare insieme per ridurre le incertezze, per affrontare difficoltà e ostacoli", ha aggiunto, Guterres senza rispondere alla domanda riguardano una possibile mediazione. Si tratta di "garantire gradualmente che le cose si muovano verso una situazione in cui si possa raggiungere un accordo essenziale per la pace e la stabilità del Golfo e del mondo intero", ha spiegato Guterres. Concluso nel 2015 per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari, insieme a Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito, Francia e Germania, "il Piano globale d’azione congiunto è stata una grande vittoria diplomatica e un elemento essenziale per la pace e la stabilizzazione del Golfo" e "ci rammarichiamo che l'accordo sia stato messo in discussione", ha aggiunto il segretario generale dell’Onu. "È ovvio che ci sono difficoltà e ostacoli, che aumentano la complessità perché gli Stati Uniti sono usciti (dall'accordo) e hanno adottato sanzioni aggiuntive”, ha osservato Guterres. “Allo stesso tempo, l'Iran ha adottato alcune misure in termini di sviluppando le sue capacità nucleari ", ha ricordato il segretario generale Onu. (Nys)