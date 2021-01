Brasile: i conti del governo registrano deficit record da 114 miliardi di euro nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conti del governo federale brasiliano hanno registrato un deficit primario record da 743 miliardi di real (114 miliardi di euro) nel 2020. Si tratta del peggiore dato annuale dal 1997. Lo ha reso noto il dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia brasiliano. Il debito dei conti del governo, che includono i bilanci del dipartimento del Tesoro della Previdenza sociale e della Banca Centrale, è del 666,5 per cento superiore rispetto a quello registrato nel 2019, quando il deficit fu di 95 miliardi di real (15,5 miliardi di euro). In base alla legge di bilancio approvata alla fine del 2019, il governo centrale aveva nel 2020 un limite di deficit imposto non superiore ai 124 miliardi di real (21,5 miliardi di euro), pari all'1,64 per cento del Pil. Tuttavia l'approvazione del decreto di calamità pubblica approvato lo scorso maggio settimana in parlamento per concedere al governo maggiore margine di manovra nel contrasto agli effetti della pandemia di coronavirus, ha esentato il governo dal dover rispettare i vincoli di bilancio.(Brb)