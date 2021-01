Usa: “Fox News”, accordo fra Trump e McCarthy per elezioni 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti Usa, Kevin McCarthy, ha incontrato l'ex presidente Donald Trump a Mar-a-lago, in Florida, dove i due hanno deciso di lavorare insieme per consentire al Partito repubblicano prendere il controllo della Camera nel 2022. Lo riferisce l’emittente “Fox News”. McCarthy, che in precedenza aveva attribuito pubblicamente a Trump la responsabilità per l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio, ha accolto con favore il sostegno di Trump nella promozione alle urne dei candidati repubblicani alla Camera. Il riferimento è alle elezioni di medio termine, previste per l’8 novembre 2022. "Il presidente Trump ha accettato di collaborare con il leader McCarthy per aiutare il Partito repubblicano a conquistare la maggioranza alla Camera", si legge in una dichiarazione del team di Trump. I due "hanno lavorato molto bene insieme durante le ultime elezioni e hanno raccolto almeno 15 seggi” prosegue la nota. “Lo faranno di nuovo: il lavoro è già iniziato", conclude. “Uniti e pronti per il 2022”, commenta per parte sua McCarthy su Twitter.(Nys)