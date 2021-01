Governo: Orlando (Pd), Renzi in maggioranza? Bisogna capire se c'è veto su Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per riprendere Renzi in maggioranza bisogna capire se Renzi pone un veto su Conte o no, cioè se è vero quello che ha detto al Quirinale o se è vero quello che ha fatto uscire dopo sulle agenzie". Così il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. "Ma se con Renzi i numeri della maggioranza restano risicati, si continuerà a ballare e per questo vogliamo un allargamento della maggioranza. L'ultima parola naturalmente spetta a Mattarella ma ci sono più scenari e si rischia di rotolare ad elezioni".(Rin)