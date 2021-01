Stati Uniti-Ue: Covid, Cina e ambiente al centro colloquio Blinken-Borrell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lotta alla pandemia di Covid-19, cooperazione su questioni relative alla Cina e collaborazione nella sfida per il contenimento dei cambiamenti climatici: sono stati questi i temi al centro della conversazione telefonica tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell. Secondo quanto riferito in una nota dal portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, Blinken e Borrell hanno discusso “le modalità per ripristinare, rivitalizzare e aumentare il livello delle relazioni tra Stati Uniti e Unione europea”. Nel colloquio, Blinken ha ringraziato Borrell per quanto fatto dalla leadership europea negli ultimi anni, sottolineando “il desiderio degli Stati Uniti di lavorare con l'Ue e gli Stati membri per affrontare sfide condivise tra cui il Covid-19, il cambiamento climatico, flussi di dati transatlantici e cooperazione economica”. Price ha inoltre sottolineato che Blinken e Borrell hanno convenuto di proseguire la “forte cooperazione tra Stati Uniti e Unione europea su questioni relative alla Cina”.(Nys)