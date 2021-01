© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- In occasione dell'anniversario dei primi pazienti cinesi positivi al COVID-19 presi in carico dall'Istituto Spallanzani di Roma, presentazione del libro "Il senso dell'insieme", degli autori Fabio Ambrosino e Rebecca De Fiore, edito dalla casa editrice Il pensiero scientifico. Insieme agli autori parteciperanno l'assessore D'Amato, il Direttore Sanitario e il Direttore Scientifico dell'Istituto Spallanzani, Francesco Vaia e Giuseppe Ippolito, la Direttrice del Dep della Regione Lazio, Marina Davoli. Appuntamento on line su pagina Facebook di Salute Lazio - Ore 11.- Radicali in piazza del Campidoglio per chiedere al sindaco Virginia Raggi di proclamare il risultato del Referendum su Atac dell'11 novembre 2018 e così dare corso alle due sentenze del Tar - Ore 15 (segue) (Rer)