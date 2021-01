Difesa: Usa addestrano forze Estonia a risposta contro armi di distruzione di massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità degli Stati Uniti hanno condotto un ciclo di formazione virtuale con i partner dell’Estonia, con l'obiettivo di aiutare i responsabili delle politiche di sicurezza nazionale e i leader scientifici a rispondere e indagare su omicidi condotti tramite l’utilizzo di armi di distruzione di massa (Wmd). Lo riferisce il dipartimento di Stato, precisando che tale formazione fa parte di una serie di iniziative che il dicastero intende svolgere in tutta Europa. “I recenti avvenimenti hanno messo in luce la reale minaccia di attacchi mirati e con armi di distruzione di massa – si legge nel relativo comunicato -. Una risposta nazionale efficace per contrastare tali atti atroci richiede forti canali di comunicazione tra esperti tecnici, forze dell'ordine e responsabili politici. Esperti provenienti dagli Stati Uniti e da altri paesi partner hanno fornito ai funzionari estoni le informazioni necessarie per creare piani di emergenza, definire ruoli e responsabilità e promuovere un ambiente che consenta alle autorità di condurre indagini in modo rapido ed efficace”. (segue) (Nys)