Usa: Apple attacca Google, "l'algoritmo fomenta le teorie del complotto"

- Tim Cook, amministratore delegato di Apple, ha attaccato violentemente i social network e in particolare Facebook, il cui algoritmo sarebbe responsabile di fomentare teorie cospirazioniste e favorire l'aggregazione di organizzazioni estremiste. Nel corso di una conferenza virtuale, il Ceo di Apple si è chiesto "quali sono le conseguenze non solo di tollerare ma anche di guadagnare da contenuti che minano la fiducia del pubblico nelle vaccinazioni salvavita?". E ha aggiunto: "Quali sono le conseguenze nel vedere migliaia di utenti entrare a far parte di gruppi estremisti e poi perpetuare un algoritmo che ne consiglia di più?". Cook ha concluso dicendo: "È ora di smetterla di fingere che questo approccio non abbia un costo di polarizzazione, perdita di fiducia e sì, di violenza". Il riferimento è al ruolo giocato dai social media nei fatti del Campidoglio, dove un gruppo di sostenitori dell'ex presidente, Donald Trump, ha fatto irruzione il 6 gennaio scorso per interrompere la certificazione del voto elettorale. (Nys)