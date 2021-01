Argentina: governo punta a chiudere negoziati con Fmi e Club di Parigi entro maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martín Guzmán, ha assicurato che il governo asupica che l'accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per la ristrutturazione dell'accordo Stand By da 44 miliardi di dollari siglato nel 2018 venga raggiunto entro maggio 2021. La scadenza che si è posta il governo, ha affermato Guzman, è legata alla necessità di poter risolvere rapidamente anche il negoziato con il Club di Parigi prima che entri in default un credito da 2,4 miliardi di dollari. "Sarebbe accettabile per noi concludere questi negoziati prima della scadenza con il Club di Parigi, a maggio 2021", ha detto Guzmán al portale internazionale "Latin Finance Connect". Sul fronte fiscale il ministro argentino ha ribadito che "la ripresa economica è una condizione necessaria per la stabilizzazione" e che, allo stesso tempo, "la sostenibilità fiscale è un pilastro della stabilità economica". "Sul fronte esterno, deve esserci un accumulo di riserve estere, in modo che il paese sviluppi la resilienza per modificare i rigidi controlli sui capitali che abbiamo oggi", ha quindi aggiunto Guzman. (segue) (Abu)