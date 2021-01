© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Torniamo a ribadire che nel pieno delle consultazioni e in mancanza di una maggioranza parlamentare è urgente e necessario rinviare di almeno un mese l'invio delle cartelle esattoriali che scatterebbe da lunedì". Lo dichiarano in una nota i deputati M5s della commissione Finanze. "Va dato modo ad una nuova maggioranza di affrontare il tema in modo organico, senza fughe in avanti di nessuna utilità". (Com)