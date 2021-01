﻿Atac: Fassina, in Assemblea Capitolina per no a privatizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il referendum per la privatizzazione della gestione del trasporto pubblico locale di Roma fu un clamoroso flop. Nonostante la facile campagna demagogica contro la gestione pubblica, votò poco più del 10% per cento degli aventi diritto". Lo dichiara in una nota Stefano Fassina consigliere di SpR promotore di Roma Ventuno. "Insomma, i romani non abboccarono all’uso strumentale delle insostenibili condizioni di Atac. Oggi come richiesto dai radicali e da una sentenza del Tar, la sindaca Raggi ha firmato l’ordinanza che certifica la vittoria del Si. Ora si andrà al dibattito in Aula Consiliare come previsto dal regolamento. In Consiglio, ribadiremo le ragioni del nostro No alla privatizzazione del Tpl. Data la posizione per il No, ribadite ancor oggi dalla giunta, dal M5s e di larga parte dei consiglieri di opposizione, possiamo dare un messaggio chiaro e forte alla città: No alle privatizzazioni; Si alla ristrutturazione e al rilancio delle azienda del trasporto pubblico".(Com)