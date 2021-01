Usa: sei morti per fuga di sostanze chimiche in azienda alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei persone sono rimaste uccise e quasi una dozzina portate in ospedale a seguito di una perdita di materiale chimico in un impianto di trasformazione alimentare della contea di Hall, nello Stato della Georgia. Lo riferisce l'emittente "Wsb-Tv", affiliata locale del network statunitense "Abc News". Le autorità della contea hanno fatto sapere che una perdita di azoto liquido è avvenuta nello stabilimento della società Prime Pak Foods. Quella che all'inizio era stata segnalata come "esplosione" è stata ridimensionata a fuga di agenti chimici dalle autorità locali. (Nys)