Governo: Orlando (Pd), in Costituzione vengono prima i nomi dei contenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Registriamo che nello speech di Renzi è stato detto che non c'è nessun veto sui nomi e che prima vuole parlare di contenuti. Ma segnalo che nella nostra Costituzione vengono prima i nomi dei contenuti, perché il presidente Mattarella deve dare un incarico a qualcuno per poter verificare una maggioranza". Così il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. "Immagino che nemmeno Renzi arrivi a suggerire al capo dello Stato come risolvere la crisi, escludo che lo voglia mettere in imbarazzo. La Costituzione - sottolinea Orlando - dice che il presidente della Repubblica deve dare un incarico a una persona che poi va dalle forze politiche e chiede il consenso sulla base del programma".(Rin)