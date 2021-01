Marocco: Mohammed VI lancia la campagna di vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha proceduto questa sera al Palazzo Reale di Fez al lancio della campagna nazionale di vaccinazione contro il virus Covid-19. In questa occasione il re marocchino ha ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid-19. In accordo con quanto ordinato dalla casa reale di Rabat, la campagna di vaccinazione sarà gratuita per tutti i cittadini marocchini, con l'obiettivo di immunizzare tutti i componenti del popolo marocchino (30 milioni di dosi per vaccinare circa l'80 per cento della popolazione), per contenere la diffusione del virus, in vista di un graduale ritorno alla vita normale. Questa campagna nazionale si svolgerà gradualmente e a fasi a beneficio di tutti i cittadini e residenti marocchini dai 17 anni in su. (segue) (Res)