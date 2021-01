Usa: “Wsj”, atteso rimbalzo dell’economia dopo crollo 3,5 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2020 l'economia degli Stati Uniti è cresciuta rapidamente e si prevede che nell'anno in corso prosegua la dinamica di ripresa dalla crisi legata alla pandemia di Covid-19. Tuttavia, nonostante un forte rimbalzo nella seconda metà dello scorso anno, l'economia ha complessivamente subito una contrazione del 3,5 per cento nel 2020 su base annua. E’ il calo più significativo dalla crisi finanziaria del 2008. Lo rileva il “Wall Street Journal”, sottolineando che - paragonato dal quarto trimestre del 2019 - l’ultimo del 2020 ha registrato un calo del 2,5 per cento. Sempre nel quarto trimestre dello scorso anno, il Prodotto interno lordo (Pil) degli Stati Uniti è cresciuto del 4 per cento. Gli economisti prevedono che quest'anno la crescita si rafforzerà, una volta che la pandemia di Covid-19 sarà sotto controllo. Tuttavia il virus rimane una costante incognita per l'economia globale.(Nys)