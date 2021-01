Roma: scontro in Aula sul bilancio, Catini attacca Raggi, Ficcardi minaccia lasciare M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seduta turbolenta dell'Assemblea capitolina dove oggi è iniziata la discussione sul bilancio di previsione 2021-2023, ultimo della consiliatura Raggi e che è arrivato in Aula già sull'onda delle polemiche. I primi a scagliarsi contro lo schema di bilancio sono stati a dicembre i Municipi: 4 dei 15 municipi di Roma (I, II e III governati dal centrosinistra e il VII, a maggioranza M5s seppur la presidente Monica Lozzi abbia lasciato i pentastellati) hanno rimandato indietro il documento con parere non favorevole, ma il via libera negli altri territori non è stato semplice, in alcuni casi è passato con una maggioranza risicata o dopo diverse cadute del numero legale. (segue) (Rer)