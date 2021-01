Roma: scontro in Aula sul bilancio, Catini attacca Raggi, Ficcardi minaccia lasciare M5s (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente il grido di protesta si è levato anche dalle piazze animate da sindacati e cooperative del terzo settore che hanno lamentato tagli sulle politiche sociali fino a 43 milioni di euro. Tagli smentiti dal Campidoglio e oggi in Aula dall'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti che ha detto: "Riguardo al sociale voglio sgomberare il campo dalle critiche emerse nei giorni scorsi. La spesa sociale del Campidoglio va avanti rafforzata di oltre 70 milioni in più nel corso dell'anno 2020, anno del Covid. Nel 2021 c'è l'iniziale mantenimento di quanto speso nel 2020 e l'aggiunta di 3 milioni di euro in più a un totale di 360 milioni. Il bilancio della città sostiene lo sviluppo sociale e il sostegno ai più fragili". (segue) (Rer)