Roma: scontro in Aula sul bilancio, Catini attacca Raggi, Ficcardi minaccia lasciare M5s (4)

- Catini poi ha ricordato le dimissioni di Laura Baldassarre, sostituita alla guida dell'assessorato alle Politiche sociali da Veronica Mammì nel 2019, e ha concluso: "Non mi stato proposto di sostituirla e di questo ringrazio, perché non avrei accettato. Non credo sia giusto che chi viene eletto in consiglio diventi assessore. Il metodo è sbagliato, e credo che in politica il metodo voglia dire tutto. Dovevamo essere diversi, ma non credo che ci siamo riusciti”. A farle eco, ancora più duramente la consigliera M5s Simona Ficcardi, già in contrasto con le posizioni assunte dalla giunta sulla realizzazione della discarica di Roma nella Valle Galeria. "Se la proposta resta così com'è - ha detto Ficcardi - non è una proposta allineata agli obiettivi che si era fissato il gruppo di maggioranza. È inevitabile che, se resterà così, non votando, penso di uscire da questo gruppo e di sospendermi dal M5s nazionale". (segue) (Rer)