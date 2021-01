Roma: scontro in Aula sul bilancio, Catini attacca Raggi, Ficcardi minaccia lasciare M5s (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ficcardi ha sottolineato che una sua uscita dal M5s le permetterebbe di "prendere le distanze da questa giunta" composta da persone che "non sono altro, come qualcuno giustamente ha detto, che un comitato elettorale di una persona. I fallimenti vanno riconosciuti, non posso non riconoscere il fallimento del programma". Un'uscita di Simona Ficcardi indebolirebbe ulteriormente la maggioranza M5s che in questi anni ha perso già le consigliere Cristina Grancio e Monica Montella e oggi conta 26 membri contro i 20 d'opposizione. Intanto la seduta oggi va avanti fino alle 22, sul documento sono stati presentati migliaia di emendamenti e quindi, al netto di quanti ne rimarranno in piedi, la discussione si annuncia ancora lunga e difficile. (Rer)