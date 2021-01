Milano: Barbieri (Confcommercio), quattro "pilastri” su cui si basa hanno ceduto, per ripartire servono certezze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I quattro "pilastri" su cui si basa Milano hanno ceduto e per ricostituirli e ripartire servono certezze. Lo ha detto Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi e Monza e Brianza, intervenendo alla presentazione del libro di Alberto Brambilla "Le scomode verità su tasse, pensioni, sanità e lavoro". "La stabilità di governo e politica è direttamente proporzionale all'interesse delle imprese che rappresentiamo che, in questo momento, chiedono certezza e possibilità di programmare, cose che sono inversamente proporzionali a un'instabilità politica", ha detto Barbieri, spiegando che "Milano si basa su quattro pilastri determinanti: uno è il turismo, nel 2019 Milano aveva 11 milioni di turisti e nel 2020 ne ha avuti 5 milioni, abbiamo una situazione alberghiera di 600 alberghi di cui il 50 per cento è ancora chiuso e il 50 per cento di quelli aperti sono aperti al 30 per cento: di quattro piani ne hanno aperto uno. Abbiamo una città di Milano universitaria, ma non abbiamo più universitari che vengono in sede; abbiamo una città di Milano che ha un indotto su fiere e congressi e non abbiamo fiere e congressi; una città di Milano di 1,4 milioni di residenti che dal lunedì al venerdì diventa di 2,8 milioni e abbiamo solo nel nostro settore 800mila lavoratori che sono in cassa integrazione o smart working. Una pausa pranzo su un bar diurno incide per il 25 per cento del fatturato annuale". Ripartire da questa situazione è possibile, secondo il segretario generale di Confcommercio, ma lo si può fare, "quando si hanno quantomeno delle certezze e oggi non le abbiamo ancora". (Rem)