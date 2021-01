Governo: Cdm convocato domani alle 13

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri è convocato venerdì 29 gennaio 2021, alle ore 13 a Palazzo Chigi. Il Cdm esaminerà il seguente ordine del giorno: decreto legislativo - norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (Ue) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari - esame definitivo; decreto legislativo - disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (Ue) numero 994/2010 - esame definitivo; decreto legislativo - adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del ministero della salute in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, numero 117 - esame definitivo. (segue) (Com)