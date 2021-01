Governo: Cdm convocato domani alle 13 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'ordine del giorno, anche decreto legislativo - norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, numero 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2016/2031 e del regolamento(UE) 2017/625 - esame definitivo; decreto legislativo - norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive, in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, numero 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2016/2031 e del regolamento (Ue) 2017/625 - esame definitivo; decreto legislativo - norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi, in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n,117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2016/2031 e del regolamento (Ue) 2017/625 - esame definitivo; decreto legislativo - norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri, in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, numero 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (Ue) 2017/625 -esame definitivo; decreto legislativo - disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - esame definitivo; decreto legislativo - disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - esame legislativo; decreto del presidente del Repubblica - regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 2019 n.105 convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 - esame definitivo; leggi regionali - esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali; provvedimenti a norma dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - proposta di proroga dello scioglimento di un consiglio comunale e proposta di affidamento della gestione di un Comune ad una commissione straordinaria; varie ed eventuali. (Com)