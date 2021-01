Roma: Fd'I, ultimo bilancio giunta Raggi è il peggiore, città pronta a cambiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore stiamo svolgendo come Gruppo di Fratelli d'Italia, una dura battaglia di opposizione alla ultima manovra di bilancio della Giunta Raggi". E’ quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica ‘Con Giorgia’. "Stiamo svolgendo gli interventi in deroga di quarantacinque minuti ed abbiamo presentato circa duemila proposte tra ordini del giorno ed emendamenti che testimoniano la volontà di intervenire sulle tante carenze del documento della Giunta pentastellata che rischia di presentare a chi tra qualche mese la sostituirà una scenario drammatico. Infatti -si legge anche- questo bilancio prevede fortissimi tagli sia alla spese corrente, dall'assistenza sociale al trasporto disabili, che nella parte in conto capitale, quasi dimezzata, con la conseguenza di aumentare il disagio sociale e di frenare al contempo gli investimenti. E' stata inoltre respinta la nostra proposta di posticipare la discussione di bilancio in seguito al ritiro della delibera collegata ad esso sul nuovo regolamento delle occupazioni di suolo pubblico. La Raggi in cinque anni ha paralizzato completamente settori come urbanistica ed attività produttiva rendendo la città più debole di fronte alla attuale emergenza sanitaria ed economica e senza essere in grado di reclamare dal governo seppur epoliticamente amico I dovuti ristori economici e il riconoscimento dello status di Capitale. Non parliamo poi della condizione delle municipalizzate con Atac ed ama a rischio fallimento, Roma metropolitane in liquidazione e tutte le altre in condizioni incerte. Di fronte a questo disastro servirà un grande impegno per rimettere in piedi Roma ma la Capitale è spesso rinata dalle sue ceneri e saprà ripartire anche questa volta". (Com)