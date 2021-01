Usa: Biden firma ordini esecutivi su copertura sanitaria, “rimediamo ai danni di Trump”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato due ordini esecutivi relativi all’assistenza sanitaria, il primo dei quali chiede al dipartimento della Salute di riaprire le richieste di polizze assicurative sanitarie federali legate all'Affordable Care Act (meglio noto come Obamacare) in una finestra temporale compresa tra il 15 febbraio e il 15 maggio dell’anno corrente. Lo riferisce la “Cnn”, sottolineando che l’iniziativa permetterà ai cittadini Usa, che non hanno usufruito del periodo di iscrizione più recente terminato il 15 dicembre, di accedere alle politiche di Obamacare e all'assistenza federale per pagarle. "Vogliamo rimediare ai danni fatti da Trump", ha commentato Biden all'atto della firma in riferimento alle misure adottate dall’ex presidente degli Stati Uniti. (segue) (Nys)