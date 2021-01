Usa: Biden firma ordini esecutivi su copertura sanitaria, “rimediamo ai danni di Trump” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo – ha commentato sempre Biden su Twitter - che ogni cittadino meriti la serenità che deriva dall'avere accesso a un'assistenza sanitaria di qualità ed economicamente abbordabile. Per questo oggi agirò per rafforzare l'accesso degli americani alle cure". Il secondo ordine esecutivo firmato oggi da Biden allarga il numero degli aventi diritto all'assistenza sanitaria, inclusa la possibilità di accedere ai servizi per l’interruzione di gravidanza. In questo contesto, l’iniziativa del presidente revoca il decreto che vieta alle Ong estere finanziate dagli Stati Uniti di praticare o fornire informazioni sull’aborto. Secondo i dati della Kaiser Family Foundation, circa 15 milioni di persone non assicurate potrebbero beneficiare dei servizi dell’Obamacare, dei quali 9 milioni potrebbero avvalersi di una copertura gratuita o sovvenzionata. I cittadini che guadagnano fino a circa 51 mila dollari l’anno, e le famiglie di quattro persone che guadagnano fino a circa 104 mila dollari l’anno, hanno diritto ai sussidi. (Nys)