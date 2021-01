Libia: Williams, preoccupazione per nuove fortificazioni e agenzie sicurezza affidate a milizie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una nota positiva, la Williams ha affermato che la road map in 55 punti per la pace approvata dai leader di 12 potenze mondiali e altri paesi chiave alla conferenza di Berlino ha fatto ciò che era previsto: "Ha creato un ombrello internazionale con cui le Nazioni Unite possono lavorare direttamente con le parti libiche per cercare una risoluzione libico-libica”. Nel suo intervento la Williams ha inoltre citato i "progressi tangibili" compreso il cessate il fuoco in vigore, la road map adottata in Tunisia a metà novembre che traccia il percorso per ripristinare la "legittimità democratica" fissando il 24 dicembre come data per le elezioni nazionali e accettando di stabilire un'autorità esecutiva unificata ad interim e riforme economiche e finanziarie attese da tempo che "sono a buon punto". L’inviato speciale Onu ad interim ha annunciato che domani sarà a Ginevra per quello che ha definito "un ciclo decisivo di colloqui intra-libici che dovrebbe sfociare nella creazione di un nuovo esecutivo di unità nazionale temporaneo". "Ricordo anche a tutte le parti, agli Stati con interessi acquisiti in Libia e, soprattutto, a quei libici che concorrono a partecipare all’esecutivo che il futuro della Libia è nelle vostre mani", ha dichiarato la Williams. (Lit)