- - Covid-19 e lockdown, le conseguenze giuridiche nei percorsi di cura in un webinar dell’Università Cattolica. Confronto a più voci sui temi giuridici e le conseguenze sanitarie e organizzative della pandemia con gli interventi di Anders Tegnell (Epidemiologo di Stato, Svezia), Mario di Bernardo (Università Federico II di Napoli) e Alberto Cisterna (Tribunale di Roma) – Ore 15- L’associazione Roma Ricerca Roma inaugura uno spazio aperto di riflessione sulla città, presentando il suo progetto: una ricerca collettiva su dieci questioni cruciali e una serie di eventi per discuterne insieme, verso un manifesto per Roma. Diretta Facebook su pagina dell’associazione - Ore 16.30 (Rer)