Alitalia: Lupo (M5s), disponibilità ad accogliere proposte concrete dai sindacati

- Oggi al Senato il confronto con le sigle sindacali è stato franco e costruttivo. Di fronte ai loro rilievi critici sul piano industriale di Ita, abbiamo proposto come M5s un loro maggior coinvolgimento per individuare soluzioni alle diverse questioni di cui si è discusso. Così in una nota la senatrice M5s Giulia Lupo. "Fare un elenco di problematiche non basta: è necessario anche trovare il modo per superarle. Tenendo fermo il punto cruciale per l'Ue, vale a dire quello della gestione di Alitalia in AS, siamo disponibili a discutere su tutto purché si parli di proposte risolutive e realistiche", aggiunge la sentarice che condivide la richiesta dell'istituzione di un tavolo di concerto sul trasporto aereo nel quale discutere il piano Ita come della riforma di settore già prevista dal ddl 727. "Tavolo che coinvolga tutte le sigle sindacali rappresentative del comparto con un livello minimo di iscritti. Il tavolo dovrà rappresentare anche la sede di confronto e di bilanciamento degli interessi delle due società: Alitalia in AS che ha il mandato, da parte del Mise, di vendere al miglior offerente, e Ita con mandato da parte del Mef di valutare le migliori offerte a tutela del capitale che sarà poi investito in innovazione, flotta, carburante, etc. In più, ci sarà da monitorare il fondo per il trasporto aereo (Fsta) come accaduto in occasione del dl Cura-Italia. Da parte nostra c'è piena disponibilità a lavorare di concerto con i sindacati: l'obiettivo è quello di permettere ad Alitalia di trovare la sua migliore collocazione sul mercato", conclude Lupo. (Rin)