Governo: Zingaretti, apertura crisi atto irresponsabile

- "Abbiamo rappresentato al presidente della repubblica Mattarella la nostra grande preoccupazione per l’apertura di una crisi di governo che continuiamo a considerare un atto irresponsabile, in un momento di grandissima difficoltà per il Paese. Una crisi segnata dalla lontananza dalle condizioni di vita e dalle speranze degli italiani". Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, al termine dell’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’ambito delle consultazioni. (Rin)