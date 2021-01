Francia: procuratore, omicidio di due donne potrebbe essere gesto premeditato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'omicidio di due donne avvenuto questa mattina a Valenza e a Guilherand-Granges, in Francia, per mano di un ingegnere disoccupato di 45 anni dovrebbe essere un gesto "premeditato". Lo ha detto il procuratore di Valenza, Alex Perrin, durante un punto stampa. L'uomo ha prima aperto il fuoco contro un'impiegata del Pole Emploi, agenzia di collocamento pubblica, a Valenza, per poi recarsi a Guilherand-Grange e uccidere un'altra donna, responsabile delle risorse umane per una società da dove era stato licenziato dieci anni fa. Ricostruendo i fatti, il procuratore spiega che l'aggressore sembrava calmo quando è arrivato al Pole Emploi. "Nel momento di uscire ha tirato fuori un'arma e ha fatto fuoco sulla dipendente, una donna di 53 anni. Ha sparato una volta e l'ha colpita mortalmente all'altezza del torace", ha detto il procuratore. L'uomo, ha spiegato Perrin, non aveva nessun legame con l'agenzia sebbene si sia presentato come un iscritto nel registro dei disoccupati. "Non era seguito dall'agenzia di Valenza, era iscritto a Nancy", ha detto la ministra del Lavoro, Elisabeth Borne, una volta giunta sul posto. Il procuratore ha poi continuato spiegando che secondo le prime ricostruzioni l'uomo non aveva un "conflitto particolare con la seconda vittima. L'aggressore è stato arrestato poco dopo i fatti dalle forze dell'ordine. Sul caso indaga il servizio regionale della polizia giudiziaria. (Frp)