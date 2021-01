Banche: Mps, cda convoca assemblea il 6 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Monte dei Paschi di Siena Spa comunica che il consiglio di amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria e straordinaria in unica convocazione per il giorno 6 aprile 2021. Lo rende noto un comunicato. L'ordine del giorno, per quanto riguarda la parte ordinaria, include il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione, della società di revisione e del collegio sindacale, oltre che la presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, con deliberazioni inerenti e conseguenti; provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446 comma 1 c.c. alla luce dell’articolo 6 del decreto Legge 8 aprile 2020 numero 23, convertito con modifiche dalla legge 5 giugno 2020 numero 40, come novellato dalla legge 30 dicembre 2020 numero 178, con deliberazioni inerenti e conseguenti; relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’articolo 123-ter del decreto Legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 (“Testo Unico della Finanza” o “Tuf”), con deliberazioni inerenti e conseguenti (voto vincolante sulla prima sezione relativa alla politica in materia di remunerazione e voto non vincolante sulla seconda sezione relativa ai compensi corrisposti); proposta ai sensi del combinato disposto dell’articolo 114-bis e dell’articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza, per l’approvazione del piano di “performance shares” per il pagamento di “Severance” a favore di personale del gruppo Montepaschi, con deliberazioni inerenti e conseguenti, integrazione del collegio sindacale, con deliberazioni inerenti e conseguenti. L'ordine del giorno, per quanto riguarda la parte straordinaria, prevede la modifica dell’articolo 23, comma 1 dello statuto sociale, con deliberazioni inerenti e conseguenti.(Com)