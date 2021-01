Cimiteri: De Priamo (Fd'I), per Laurentino spiragli futuri ma presente resta drammatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La commissione Ambiente di ieri sul Cimitero Laurentino richiesta da noi già molto tempo fa, ha visto finalmente una panoramica complessiva sulla programmazione futura per far ripartire il cimitero attualmente semi paralizzato". E' quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in Campidoglio. "Nei prossimi mesi si dovrebbero infatti svolgere gli scavi per ampliare l'area di inumazione a terra ed anche i lavori per nuovi loculi in muratura. In seguito dovrebbero anche partire i lavori per realizzare l'ossario e i progetti per ulteriori ampliamenti. Se questi interventi fossero partiti quando furono annunciati nel 2017 avremmo evitato lo stop nel ciclo delle sepolture che partendo dal Laurentino si e poi riverberato anche su Prima Porta con gravi conseguenze. Oggi a Roma è infatti complicato anche il riposo dei defunti in conseguenza della distrazione della giunta Raggi. Ora auspichiamo che quanto emerso ieri venga adeguatamente monitorato e portato a compimento nei prossimi mesi per riportare in equilibrio il ciclo delle sepolture del Cimitero Laurentino e della intera Capitale".(Com)