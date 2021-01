Governo: Zingaretti, reputiamo possibile sfida per esecutivo con ampia e solida base parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un governo che possa contare su un’ampia e solida base parlamentare, nel solco della migliore tradizione europeista del nostro Paese, che sia in grado di affrontare le grandi emergenze poste dalla pandemia, dal punto di vista sanitario e sociale, e che realizzi quelle riforme costituzionali di cui il Paese ha bisogno per ripartire in fretta". Lo ha sottolineato il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, al termine dell’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’ambito delle consultazioni, in merito alla disponibilità avanzata dalla delegazione del Pd al capo dello Stato a sostenere l’ipotesi di un incarico per un nuovo esecutivo a Giuseppe Conte. "Reputiamo questa sfida possibile e credibile, che possa chiamare a raccolta le forze politiche in Parlamento", ha concluso il leader democratico. (Rin)