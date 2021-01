Usa: rafforzamento misure di sicurezza a Washington in vista di processo impeachment

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure disposte dalle autorità per garantire la sicurezza a Washington Dc verranno rafforzate in vista del processo di impeachment ai danni dell’ex presidente Donald Trump, accusato di “incitamento alla violenza” per l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio scorso. Lo ha annunciato la sindaca della capitale Usa, Muriel Bowser, precisando che le nuove disposizioni riguarderanno anche il discorso che il presidente Joe Biden terrà nel corso una sessione congiunta del Congresso. Tuttavia, la prima cittadina ha precisato che non si tratta di provvedimenti destinati a rimanere in vigore per sempre. "Non vogliamo che personale militare extra e recinzioni siano un dispositivo a lungo termine", ha affermato Bowser. Il processo di impeachment dovrebbe iniziare l’8 febbraio, ma al Senato federale degli Stati Uniti sembra farsi sempre più strada l’ipotesi di una mozione di “censura” nei confronti di Trump, un’iniziativa meno grave e di più rapida soluzione rispetto alla messa in stato d’accusa. L’ex inquilino della Casa Bianca è ritenuto responsabile di aver aizzato una folla di suoi sostenitori che, la sera dell’Epifania, ha fatto irruzione al Campidoglio per interrompere la certificazione del voto elettorale. Negli scontri tra facinorosi e forze dell’ordine hanno perso la vita cinque persone, ai quali vanno aggiunti i suicidi da parte di due agenti ed un manifestante nei giorni dopo la rivolta. (Nys)